Утром в субботу, 25 января, правоохранители снова искали взрывчатку на станции метро «Крещатик» в Киеве после анонимного звонка о минировании. Об этом сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен» в Facebook

Геращенко признал, что украинцы «минируют» вокзалы и метро в Российской Федерации © Facebook/Антон Геращенко

На следующий день правоохранители вновь прибыли на «Крещатик» после анонимного звонка и не нашли опасных предметов.

«Станция "Крещатик" + пересадка открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме!» — сообщила пресс-служба.

Стоит отметить, что с 2012 года на Украине была ужесточена ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении — до восьми лет.