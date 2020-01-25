Накануне, 24 января, поступило сообщение о минировании пяти центральных станций метро в Киеве. На время проверки «Крещатик», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта», «Золотые ворота» и «Театральная» были закрыты для пассажиров.
На следующий день правоохранители вновь прибыли на «Крещатик» после анонимного звонка и не нашли опасных предметов.
«Станция "Крещатик" + пересадка открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме!» — сообщила пресс-служба.
Стоит отметить, что с 2012 года на Украине была ужесточена ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении — до восьми лет.