Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала о «небольшом невыполнении» госбюджета в 2020 году, но отметила, что причин для беспокойства нет. Она сказала об этом в эфире телеканала «Украина» 24 января

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По словам Маркаровой, в связи с этим в соответствии с прошлогодним анализом бюджет выполняет «немного хуже

«Как вы знаете, бюджет рассчитывается на макропоказателях утвержденных. А бюджет рассчитан по курсу 27. Мы все видим, какой курс у нас сейчас. Но еще раз, мы идем в таких же трендах, в таких же правилах, как и в прошлый год, даже если у нас будет по январю небольшое невыполнение… Причин для волнения нет», — заявила она.

По данным министра, сейчас на казначейских счетах Украины находится всего около 27 миллиардов гривен (68,6 миллиардов рублей). Этого достаточно для нормального функционирования государства, заверила Маркарова.