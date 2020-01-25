Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины на 27 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,33 гривен за доллар, что на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
По словам Маркаровой, в связи с этим в соответствии с прошлогодним анализом бюджет выполняет «немного хуже
«Как вы знаете, бюджет рассчитывается на макропоказателях утвержденных. А бюджет рассчитан по курсу 27. Мы все видим, какой курс у нас сейчас. Но еще раз, мы идем в таких же трендах, в таких же правилах, как и в прошлый год, даже если у нас будет по январю небольшое невыполнение… Причин для волнения нет», — заявила она.
По данным министра, сейчас на казначейских счетах Украины находится всего около 27 миллиардов гривен (68,6 миллиардов рублей). Этого достаточно для нормального функционирования государства, заверила Маркарова.