Американская ведущая Мэри Луиз Келли выслушала в свой адрес много нелестных слов от госсекретаря США Майка Помпео на радиостанции NPR. Об этом 25 января сообщает РИА Новости

Нескучный импичмент Трампа: демократы пугают Путиным, республиканцы разгадывают кроссворды и спят © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

В интервью, он согласился обсудить ситуацию в Иране, но не собирался говорить о политике США на Украине. По словам ведущей, после интервью Помпео пригласил ее для разговора, во время которого выразил сомнение в том, что американским гражданам интересна Украина.

«Он использовал ругательство в этом предложении и во многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила да, и он попросил помощников принести нам карту мира без подписей. Я указала, где находится Украина. Он убрал карту», — рассказала Келли.

Ведущая утверждает, что Помпео кричал на нее столько столько же, сколько длилось интервью.

Публикация стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стала причиной политического скандала в США осенью прошлого года и процедуры импичмента в отношении хозяина Белого дома.