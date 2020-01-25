Премьер-министр Алексей Гончарук на минувшей неделе подал прошение об отставке после того, как в сеть попали записи с закрытого совещания с членами Кабмина. На них человек с голосом премьера обвиняет президента в непрофессионализме.
Зеленский отставку Гончарука не принял.
«Я считаю, что всему есть объективные причины. Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек», — сказал Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский также поручил силовикам найти причастных к прослушке премьер-министра Украины.