Президент Владимир Зеленский, объясняя, почему не принял отставку главы Кабмина Алексея Гончарука, сравнил премьера с автомобилем. Этот пример глава государства привел в интревью израильскому «9 каналу», передает 25 января Интерфакс-Украина

«У нас прекрасные отношения с президентом»: Гончарук заявил, что Кабмин не уйдет в отставку © Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук на минувшей неделе подал прошение об отставке после того, как в сеть попали записи с закрытого совещания с членами Кабмина. На них человек с голосом премьера обвиняет президента в непрофессионализме.

Зеленский отставку Гончарука не принял.

«Я считаю, что всему есть объективные причины. Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек», — сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский также поручил силовикам найти причастных к прослушке премьер-министра Украины.