Больше всего в ситуации на Украине тревожит тот факт, что надежды, связанные с приходом новой власти, пока не оправдываются. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью YouTube-каналу Politwera

Погребинский объяснил, что нужно считать первой мощной атакой на президента Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

Политологу хотелось бы, чтобы президент Владимир Зеленский смог наконец обособиться от предыдущих властей страны, но он продолжает жить в своем формате пиара и продолжает попадать из скандала в скандал.

Погребинский добавил, что на поездка Зеленского и выступление на форум в Давос вообще были бессмысленными, а из влиятельных инвесторов президент встретился только с агропромышленной компанией Cargill, которая только и ждет, как бы заполучить гектары украинской земли.