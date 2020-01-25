«По-прежнему сильные и влиятельные ультраправые, новая власть по-прежнему демонстрирует свою некомпетентность и неспособность действовать даже в своих собственных интересах, ощущая опасность со стороны тех же ультраправых. Это огорчает больше всего», — указал эксперт.
Политологу хотелось бы, чтобы президент Владимир Зеленский смог наконец обособиться от предыдущих властей страны, но он продолжает жить в своем формате пиара и продолжает попадать из скандала в скандал.
Погребинский добавил, что на поездка Зеленского и выступление на форум в Давос вообще были бессмысленными, а из влиятельных инвесторов президент встретился только с агропромышленной компанией Cargill, которая только и ждет, как бы заполучить гектары украинской земли.