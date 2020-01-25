Слова главы переговорной группы Украины по политическим вопросам в Минске Алексея Резникова о том, что Киев будет настаивать на пересмотре Минских соглашений в части границы с РФ – спланированная провокация. Об этом рассказал политолог Павел Рудяков в комментарии изданию Украина.ру

«Зеленский не соответствует порожденным им же ожиданиям в вопросе установления мира в Донбассе» – Рудяков © Нина Зотина Владимира Зеленского из Швейцарии в Израиль, то она ставила целью сорвать его короткую встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Это очень серьезные вещи. Те, кто в Киеве дергал Резникова за веревочки, до последнего момента сомневались, что Зеленский и Путин не смогут обменяться фразами о безальтернативности Минских соглашений. В итоге, эта провокация не понадобилось», — указал Рудяков.

Если же Киев действительно хочет пересматривать Минске соглашения, добавил политолог, то сначала ему нужно согласовать этот вопрос с главами стран Нормандской четверки, и потом готовить предложение, а заявления Резникова — недопустимы.