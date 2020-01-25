Эксперт пояснил, что поскольку это заявление прозвучало во время поездки президента Владимира Зеленского из Швейцарии в Израиль, то она ставила целью сорвать его короткую встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Это очень серьезные вещи. Те, кто в Киеве дергал Резникова за веревочки, до последнего момента сомневались, что Зеленский и Путин не смогут обменяться фразами о безальтернативности Минских соглашений. В итоге, эта провокация не понадобилось», — указал Рудяков.
Если же Киев действительно хочет пересматривать Минске соглашения, добавил политолог, то сначала ему нужно согласовать этот вопрос с главами стран Нормандской четверки, и потом готовить предложение, а заявления Резникова — недопустимы.