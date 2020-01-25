Однако, продолжил эксперт, Запад не верит Лукашенко именно потому, что он каждый год обманывает Россию, и у западных стран нет никаких иллюзий о том, что так же он будет обманывать Запад и уже пытается это делать.
«Лукашенко для Запада фигура непроходная, он с радостью избавился бы от него, но хочет это сделать руками России, чтоб ее потом в этом обвинить», — пояснил Суздальцев.
И Запад, и Лукашенко настроены одинаково антироссийски, и перед Москвой рано или поздно возникнет внутриполитический вопрос о том, что было бы честнее и проще договориться с Украиной, чем с якобы союзником, заключил политолог.