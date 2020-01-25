Президент Белоруссии Александр Лукашенко важен для Запада в том смысле, что он оказывает давление на Россию, которое она сама же оплачивает. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: Белорусская номенклатура уже подыскивает замену Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Лукашенко для Запада фигура непроходная, он с радостью избавился бы от него, но хочет это сделать руками России, чтоб ее потом в этом обвинить», — пояснил Суздальцев.

И Запад, и Лукашенко настроены одинаково антироссийски, и перед Москвой рано или поздно возникнет внутриполитический вопрос о том, что было бы честнее и проще договориться с Украиной, чем с якобы союзником, заключил политолог.