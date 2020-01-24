«В понедельник суд по #Муравицкий. Позволю себе напомнить, что Василий является на данный момент самым "титулованным" узником совести на Украине», — написал он.
Муравицкого задержали 2 августа 2017 года прямо в роддоме, куда он пришел, чтобы навестить жену и новорожденного сына.
Amnesty International и швейцарская «Сеть Солидарности» признали Муравицкого узником совести, а в декабре 2017 года Европарламент отправил письмо украинскому правительству с требованием немедленного освобождения журналиста.
Муравицкий вошел в список из 12 журналистов, который Совету Федерации РФ передал экс-редактор РИА Новости Украина, журналист Кирилл Вышинский.