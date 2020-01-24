В понедельник, 3 февраля, продолжится процесс по делу журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине подозревают в госизмене. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил в Facebook журналист и общественный деятель Андрей Гожый

«В понедельник суд по #Муравицкий. Позволю себе напомнить, что Василий является на данный момент самым "титулованным" узником совести на Украине», — написал он.

Узник совести Василий Муравицкий: Хочу вернуться к работе – писать книги и статьи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Amnesty International и швейцарская «Сеть Солидарности» признали Муравицкого узником совести, а в декабре 2017 года Европарламент отправил письмо украинскому правительству с требованием немедленного освобождения журналиста.

Муравицкий вошел в список из 12 журналистов, который Совету Федерации РФ передал экс-редактор РИА Новости Украина, журналист Кирилл Вышинский.