«Из канализацинного люка бьет мощный поток фекальной воды. Загрязненные стоки разлились на большой площади», — сообщает издание.
Также приводятся комментарии жителей города.
«По улице Димитрова прорвало канализационный коллектор, район задыхается и утопает в фекалиях, где наши службы, бюджетопоедатели?» — пишут херсонцы.
Очевидцы отмечают, что на месте аварии стоит сильнейший неприятный запах.
«Кроме того, с утра в Херсоне была незначительная отрицательная температура воздуха (около —1), в связи с чем не исключена возможность замораживания ночью фекальных луж», — подытоживает издание.