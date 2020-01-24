Авария случилась рано утром на канализационном коллекторе в микрорайоне Шуменский на улице Кирилла и Мефодия. Об этом пишет «Типичный Херсон» в пятницу, 24 января

«Из канализацинного люка бьет мощный поток фекальной воды. Загрязненные стоки разлились на большой площади», — сообщает издание. Необычный преступник: вслед за «Вакарчуком» минировать Херсон принялся «Иуда Искариот» © CC0, Pixabay «По улице Димитрова прорвало канализационный коллектор, район задыхается и утопает в фекалиях, где наши службы, бюджетопоедатели?» — пишут херсонцы. Очевидцы отмечают, что на месте аварии стоит сильнейший неприятный запах. «Кроме того, с утра в Херсоне была незначительная отрицательная температура воздуха (около —1), в связи с чем не исключена возможность замораживания ночью фекальных луж», — подытоживает издание.