Госсекретарь 30 января прибудет в Киев, там у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны.
После этого, 1 февраля, Помпео встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, сообщается на сайте.
Затем глава Госдепартамента направится в Казахстан, где проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
Со 2 по 3 февраля Помпео будет находиться в Узбекистане, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым.