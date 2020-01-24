Госсекретарь США Майк Помпео с 30 января по 4 февраля посетит с визитом Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщила в пятницу, 24 января, пресс-служба американского внешнеполитического ведомства

Госсекретарь 30 января прибудет в Киев, там у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны.

Трудный выбор. Лукашенко между Путиным и Помпео © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, сообщается на сайте.

Затем глава Госдепартамента направится в Казахстан, где проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Со 2 по 3 февраля Помпео будет находиться в Узбекистане, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым.