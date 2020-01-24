В Печерском районном суде сменили круглосуточный домашний арест на ночной Яне Дугарь, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на решение суда в пятницу, 24 января

Как сообщает агенство, суд частично удовлетворил ходатайство защиты и сменил круглосуточный домашний арест на ночной с 20:00 до 7:00.

«Слуга народа» Вагнер хочет взять на поруки подозреваемую в убийстве Шеремета Дугарь © Facebook, Виктория Вагнер

Сама обвиняемая сообщила, что в таком случае она сможет продолжить военную службу и учебу на четвертом курсе Львовского государственного университета физической культуры. Она также заявила, что не успела закрыть сессию, ей осталось сдать три экзамена и один зачет.

Адвокат Дугарь Виталий Коломиец говорил о несуществующих методиках проведенной следователями экспертизы, согласно которой Дугарь фотографировала в районе проживания Шеремета камеры видеонаблюдения. Он сообщил, что сторона защиты привлекла экспертов, которые проанализировали результаты данной экспертизы.

В частности, Коломиец зачитал вывод экспертизы, где значится, что отдельные признаки невербального поведения частично совпадают, а отдельные признаки не совпадают совсем.

Согласно рецензии, экспертиза следователей является необъективной, неполной, проведенной с нарушениями законодательства и не может быть доказательством в суде.

Судья Роман Новак принял решение присоединить рецензию эксперта к материалам дела. Перечисляя риски освобождения Дугарь из-под домашнего ареста, прокурор заявил, что подозреваемая может покинуть страну.

Он сообщил, что Дугарь скрывает своего мужа-иракца, они поженились 30 сентября 2015 года. В свою очередь защита заявила, что не скрывает данный факт, он даже есть в материалах дела.