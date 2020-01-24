Министерство здравоохранения Республики Казахстан опровергло распространяющуюся в социальных сетях рассылку о том, что в Алматы зафиксирован случай заболевания коронавирусом. Об этом пишет Sputnik-Казахстан в пятницу, 24 января

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Сообщение насторожило журналистов, так как министром здравоохранения является мужчина — Елжан Биртанов, он возглавляет Минздрав с 2017 года.

«В настоящее время распространяется информация о якобы регистрации заболевания в Казахстане. Просим вас воздержаться от дальнейшего распространения ложной информации. В настоящее время ни одного случая заболевания коронавирусом в Казахстане не зарегистрировано», — сообщили агентству в Минздраве.

Напомним, новый тип коронавируса был зарегистрирован в Китае в декабре 2019 года в городе Ухане, где проживает 11 млн человек. Известно, что власти страны изолировали 10 городов в провинции Хубэй.