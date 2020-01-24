«Сегодня выступала министр здравоохранения, сказала, что случаи китайского вируса уже в Алматы, всем носить маски и стараться не бывать в общественных местах. Смертельные случаи в течение суток бывают», — цитирует агентство текст рассылки распространяемой в мессенджерах и соцсетях Казахстана.
Сообщение насторожило журналистов, так как министром здравоохранения является мужчина — Елжан Биртанов, он возглавляет Минздрав с 2017 года.
«В настоящее время распространяется информация о якобы регистрации заболевания в Казахстане. Просим вас воздержаться от дальнейшего распространения ложной информации. В настоящее время ни одного случая заболевания коронавирусом в Казахстане не зарегистрировано», — сообщили агентству в Минздраве.
Напомним, новый тип коронавируса был зарегистрирован в Китае в декабре 2019 года в городе Ухане, где проживает 11 млн человек. Известно, что власти страны изолировали 10 городов в провинции Хубэй.