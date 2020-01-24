Ранее Москве и Минску не удалось достичь соглашения об условиях поставок нефти в 2020 году, в связи с чем с 1 января Россия частично остановила поставку нефти белорусским НПЗ.
В связи с этим Лукашенко заявлял, что Минск будет снижать долю российской нефти в своих закупках до уровня в 30-40% и уже направил коммерческие предложения о покупке топлива ряду стран.
«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить», — негодует глава государства.
По его мнению, Россия ввела налоговый маневр якобы для того, чтобы отобрать у Белоруссии половину нефти, которую Минск получил, реализуя свои нефтепродукты, постепенно повышая цены на 15%-20%.
«Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины, то есть нефть у нас чуть-чуть дешевле, чем мировая, всего лишь на 10%», — пояснил Лукашенко.
Как отмечал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, Москва не покушается на белорусский суверенитет, а любые преференции Минску будут возможны лишь в том случае, если будут выполняться условия Союзного договора.