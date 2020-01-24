Белорусский лидер Александр Лукашенко высказал претензии в адрес российского руководства из-за проведения Москвой налогового маневра в нефтяной сфере, вынудившего Минск покупать российское черное топливо по цене близкой к рыночной. Он заявил об этом 24 января во время поездки на завод в Шклов, который транслировали местные телеканалы

«Зачем вы кормите режим?» — Безпалько о том, что белорусы на самом деле думают об РФ © РИА Новости, Нина Зотина

В связи с этим Лукашенко заявлял, что Минск будет снижать долю российской нефти в своих закупках до уровня в 30-40% и уже направил коммерческие предложения о покупке топлива ряду стран.

«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить», — негодует глава государства.

По его мнению, Россия ввела налоговый маневр якобы для того, чтобы отобрать у Белоруссии половину нефти, которую Минск получил, реализуя свои нефтепродукты, постепенно повышая цены на 15%-20%.

«Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины, то есть нефть у нас чуть-чуть дешевле, чем мировая, всего лишь на 10%», — пояснил Лукашенко.

Как отмечал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, Москва не покушается на белорусский суверенитет, а любые преференции Минску будут возможны лишь в том случае, если будут выполняться условия Союзного договора.