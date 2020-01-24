Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о запустении сел в стране. Заявление об этом он сделал в пятницу, 24 января, во время общения с коллективом Шкловского завода газетной бумаги, пишет белорусская служба агентства Sputnik

Предприятие, которое сегодня посещал президент, помимо прочего предлагает и каркасно-панельные дома.

«Я специально сегодня решил проехать от своего дома сюда. Что меня больше всего удивляет и убивает? Вот едешь по деревеньке: там когда-то были дома, а сегодня (да, это не брошенные участки) там засевает бывший колхоз, ныне акционерное общество. А почему люди не хотят взять этот кусок земли? Почему не взять, построить маленький домик? Пускай сейчас простенький, но вы застолбите за собой полгектара земли и обеспечите жизнь не только своим детям, но и внукам. Скоро эта земля будет стоить дороже золота. Почему люди такие неразворотливые?» — задался вопросом Лукашенко.

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«Месяц — и дом стоит на фундаменте. Это надо делать», — заявил он.

Представители компании пожаловались на встрече на плохие условия для роста бизнеса: каркасно-щитовые дома продают в Евросоюз, а в Беларуси двухэтажные строения возводить не могут — не позволяет законодательство из-за старых норм пожарной и электробезопасности.

«Я так и думал, что вопрос из области дури… Отличные дома! Что за проблема? Побольше бы вы делали таких домов, и люди наши бы строили. Цены у вас, как мне говорят не совсем богатые люди, нормальные. Но не старайтесь их высоко поднимать», — отреагировал президент.