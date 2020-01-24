Предприятие, которое сегодня посещал президент, помимо прочего предлагает и каркасно-панельные дома.
«Я специально сегодня решил проехать от своего дома сюда. Что меня больше всего удивляет и убивает? Вот едешь по деревеньке: там когда-то были дома, а сегодня (да, это не брошенные участки) там засевает бывший колхоз, ныне акционерное общество. А почему люди не хотят взять этот кусок земли? Почему не взять, построить маленький домик? Пускай сейчас простенький, но вы застолбите за собой полгектара земли и обеспечите жизнь не только своим детям, но и внукам. Скоро эта земля будет стоить дороже золота. Почему люди такие неразворотливые?» — задался вопросом Лукашенко.
По словам президента, людям надо предложить широкую линейку недорогих домов, которые как раз и производят на предприятии.
«Месяц — и дом стоит на фундаменте. Это надо делать», — заявил он.
Представители компании пожаловались на встрече на плохие условия для роста бизнеса: каркасно-щитовые дома продают в Евросоюз, а в Беларуси двухэтажные строения возводить не могут — не позволяет законодательство из-за старых норм пожарной и электробезопасности.
«Я так и думал, что вопрос из области дури… Отличные дома! Что за проблема? Побольше бы вы делали таких домов, и люди наши бы строили. Цены у вас, как мне говорят не совсем богатые люди, нормальные. Но не старайтесь их высоко поднимать», — отреагировал президент.