Если министр обороны Украины Андрей Загороднюк вместо создания современной контрактной армии хочет вернуться к срочной службе, он тем самым демонстрирует свою некомпетентность. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов 24 января на пресс-конференции в Киеве

Молчанов рассказал, когда отношения Киева и Москвы вернутся на докризисный уровень © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского о призыве в армию с 18 лет. Но в действии остался указ 2014 года, которым юношей призывали с 20 до 27 лет.

Срочный призыв был отменен указом Виктора Януковича осенью 2013 года, который вступил в силу в 2014 году в рамках перевода армии на западные стандарты. До этого призыв был с 18 до 25 лет.

«Когда (и.о. президента Александр) Турчинов возобновил срочную службу в 2014 году, он перенес призывной возраст с 18-25 до 20-27 лет. Чтобы, как он объяснял, дети не были вовлечены в боевые действия. Сегодня же нижнюю планку понизили, а верхнюю оставили на прежнем уровне», — разъяснил эксперт.

По его мнению, так помогают военкоматам, которые срывают планы, что впоследствии очень негативно влияет на контрактных военнослужащих, которых, в свою очередь, нужно кем-то менять, тем более что подписанных контрактов сегодня втрое меньше, чем было во время активной фазы боевых действий.

Наемники, напомнил Молчанов, не имеют соцпакета, служебного жилья, нормального медобеспечения. Хотя зарплата бойцов на фронте на Донбассе составляет 26-27 тысяч гривен (65,66-68,18 тыс. руб.).

Политолог утверждает, что министр Загороднюк, который позиционирует себя реформатором армии и намерен написать план-стратегию для приведения ВСУ к стандартам НАТО, ничего не может предложить, кроме обратного внедрения советской практики срочной службы.