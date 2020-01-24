Политолог Даниил Богатырев в пятницу, 24 января, прокомментировал изданию Украина.ру основные политические события минувшей недели

В четверг представитель Украины в переговорной группе по политическим вопросам в Минске Алексей Резников заявил, что Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений. В частности, сообщается, что выборы в Донбассе не могут состояться до тех пор, пока украинско-российская граница не перейдет под контроль Украины.

Украинские чиновники съездили потусоваться в Давос за госсчет - политолог Богатырев © Facebook Даниил Богатырев

«Украина об этом всегда заявляла и продолжает это делать. Но каких результатов ожидают? Заявлять можно, но уже неоднократно на это говорилось, что РФ не пойдет на этот сценарий. ФРГ и Франция также говорят о прямом прочтении соглашений. Украинская сторона может выдвигать такие предложения, но вряд ли к ней кто-то прислушается и станет это исполнять», — рассказал Богатырев.