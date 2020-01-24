Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его обманули, пообещав ранее допросить в пятницу по большинству дел. Об этом 24 января он рассказал в комментарии журналистам после допроса, который транслировали украинские телеканалы
Порошенко отметил, что 20 января в ГБР пообещали, что 24 января на допросе предоставят возможность быть допрошенным по всем делам.
«Сегодня больше часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать. То у них следователей нет… Им нужно шоу», — заявил Порошенко.
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