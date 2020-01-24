Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его обманули, пообещав ранее допросить в пятницу по большинству дел. Об этом 24 января он рассказал в комментарии журналистам после допроса, который транслировали украинские телеканалы

Украина.ру на Youtube Бондаренко: «Украинцы переусердствовали в желании понравиться нацистской Германии» — видео