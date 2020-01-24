Порошенко подозревает, что спецслужбы мониторят его переписку
Порошенко подозревает, что спецслужбы мониторят его переписку
© РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк
Порошенко отметил, что 20 января в ГБР пообещали, что 24 января на допросе предоставят возможность быть допрошенным по всем делам.

«Сегодня больше часа велась дискуссия о том, что они отказываются меня допрашивать. То у них следователей нет… Им нужно шоу», — заявил Порошенко.