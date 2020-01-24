Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получила более 3 тысяч единиц оборудования более чем на миллион долларов по программе EXBS Госдепартамента США. Об этом 24 января сообщает «Радио Свобода»

«Запад нам поможет». Украина получит от Франции 20 патрульных катеров © Facebook, Міністерство оборони України | Перейти в фотобанк говорится в сообщении.

Отмечается, что снаряжение передали в рамках проекта международной технической помощи «Предоставление технической помощи с целью усиления системы экспортного контроля Украины и противодействия распространению оружия массового поражения».

Указывается, что переданы индивидуальные аварийные костюмы, системы защиты органов дыхания и здоровья, индивидуальные дозиметры, а также тактическое оборудование для обнаружения запрещенных предметов, нелегальных мигрантов и прочей контрабандной деятельности.

Оборудование разделили между собой три отряда морской охраны из Одессы, Измаила и Мариуполя.