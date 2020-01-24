«Это спасательное и смотровое снаряжения для экипажей корабельно-катерного состава и бойцов отделов специальных действий. Официальная церемония состоялась в Одессе, на одном из причалов Одесского морского торгового порта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что снаряжение передали в рамках проекта международной технической помощи «Предоставление технической помощи с целью усиления системы экспортного контроля Украины и противодействия распространению оружия массового поражения».
Указывается, что переданы индивидуальные аварийные костюмы, системы защиты органов дыхания и здоровья, индивидуальные дозиметры, а также тактическое оборудование для обнаружения запрещенных предметов, нелегальных мигрантов и прочей контрабандной деятельности.
Оборудование разделили между собой три отряда морской охраны из Одессы, Измаила и Мариуполя.