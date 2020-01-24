Первой «жертвой» столичных коммунальщиков стала лавка-прицеп на ул. Якуба Колоса, 23. Сотрудники коммунального предприятия «Киевблагоустройство» погрузили шаурма-мобиль на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении. По их словам, объект работал незаконно.
Сообщается, что практически одновременно с этим в городе происходил демонтаж торговых точек еще по нескольким адресам.
Ранее Киевская городская госадминистрация объявила о планах по сносу так называемых МАФов — малых архитектурных форм, или же попросту киосков. Владельцев ларьков обещали предупреждать заранее путем наклеивания на их торговые павильоны специальных стикеров.
Несмотря на столь радикальную позицию руководства Киева, в других регионах Украины по другому смотрят на данную проблему. Так, в Херсонской области шаурма была названа социально значимым видом продовольствия, а предпринимателям обещано всяческое содействие в открытии новых киосков, торгующих этим блюдом.