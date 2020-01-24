В столице Украины стартовал демонтаж торговых киосков и павильонов, сообщает 24 января издание Status Quo. Основной удар на себя приняли многочисленные киоски с уличной едой, главным образом, популярной у киевлян шаурмой

Помогает не «забронзоветь»: Зеленский рекомендует политикам есть шаурму © Twitter, Владимир Зеленский словам, объект работал незаконно.

Сообщается, что практически одновременно с этим в городе происходил демонтаж торговых точек еще по нескольким адресам.

Ранее Киевская городская госадминистрация объявила о планах по сносу так называемых МАФов — малых архитектурных форм, или же попросту киосков. Владельцев ларьков обещали предупреждать заранее путем наклеивания на их торговые павильоны специальных стикеров.

Несмотря на столь радикальную позицию руководства Киева, в других регионах Украины по другому смотрят на данную проблему. Так, в Херсонской области шаурма была названа социально значимым видом продовольствия, а предпринимателям обещано всяческое содействие в открытии новых киосков, торгующих этим блюдом.