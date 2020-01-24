Политолог Даниил Богатырев в пятницу, 24 января, рассказал изданию Украина.ру об основных политических событиях минувшей недели

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Израиль, но не появился на памятных мероприятиях Всемирного форума Холокоста. Богатырев объяснил, как это скажется на отношениях Киева и Тель-Авива.

«Это ошибки советников по коммуникационной части. Тут требовалось увести Зеленского от острых вопросов о героизации Бандеры и Шухевича на Украине. Зеленский также не хотел быть на вторых ролях на мероприятии, где [Владимиру] Путину дали слово», — рассказал он.

Украина не захочет терять торговые отношения с Ираном, несмотря на трагедию — Богатырев © Facebook Даниил Богатырев

«На следующий день он (Зеленский. — Ред.) исправился: встретился с Беньямином Нетаньяху, рассказал о жертвах Холокоста на Украине. Исправил ошибку», — добавил он.