Депутаты «Европейской солидарности» нарушили закон Украины о Госбюро расследований (ГБР), когда 24 января попытались прорваться в здание ведомства. Об этом говорится в заявлении опубликованном ГБР в Facebook

Потасовка у здания ГБР: клоуны Порошенко разбили «золотой» унитаз его противников © скриншот видео Facebook/Bogdan Aminov Ирине Венедиктовой письмо о нарушениях в расследовании дел Майдана.

«В соответствии с частью 2 статьи 4 закона Украины "О государственном бюро расследований" запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований. Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы закона», — говорится в сообщении.

Экс-президент Украины Петр Порошенко 24 января приходил в ГБР на допрос по делу о госизмене при подписании Минских соглашений.

У стен здания ГБР в этот день произошла потасовка между сторонниками и противниками бывшего президента.