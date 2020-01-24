Нардепы вместе с родственниками погибших участников так называемой революции достоинства попытались передать и.о. директору ГБР Ирине Венедиктовой письмо о нарушениях в расследовании дел Майдана.
«В соответствии с частью 2 статьи 4 закона Украины "О государственном бюро расследований" запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований. Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы закона», — говорится в сообщении.
Экс-президент Украины Петр Порошенко 24 января приходил в ГБР на допрос по делу о госизмене при подписании Минских соглашений.
У стен здания ГБР в этот день произошла потасовка между сторонниками и противниками бывшего президента.