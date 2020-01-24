Политолог Даниил Богатырев в пятницу, 24 января, рассказал изданию Украина.ру об основных политических событиях минувшей недели

Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые съездил на экономический форум в Давосе в ранге главы государства. По словам политолога, данное событие не будет иметь серьезные экономические и политические последствия для Киева.

«Во-первых, делегация была очень большая, а сам визит был плохо подготовлен. Они захотели поучаствовать в международной тусовке. Сами они утверждают, что их поездки оплатил фонд миллиардера Джорджа Сороса "Возрождение". Кто-то говорил, что ездил за свои деньги. Все это предстоит проверить. Думаю, они были в Давосе за счет государственной казны, по крайней мере, частично», — рассказал Богатырев.

Ищенко объяснил, зачем Зеленский, Макрон, Меркель и Трамп приехали в Давос © РИА Новости, Нина Зотина

«Во-вторых, без объявления экономической конъюнктуры и урегулирования конфликта на Донбассе, привлечь деньги на Украину проблематично. Речь у Зеленского была одухотворенная и интересная, но с практической точки зрения вряд ли успешная», — продолжил он.

Кроме того, просто появится на форме для результата не достаточно, необходима детальная подготовка встречи, которой не было, добавил Богатырев.

«Мы видели яркие речи, но не видим результатов», — подытожил он.