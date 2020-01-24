Шахтеры, протестующие против действий чиновников, которые не способствуют выплатам зарплат, прекратили голодовку в здании Львовской облгосадминистрации, но обещают начать ее снова, если средства не выплатят до 1 февраля. Об этом представитель независимых профсоюзов госпредприятия «Львовуголь» сообщил «Украинским новостям» 24 января
По его словам, Львовская ОГА пообещала посодействовать выплате заработной платы и организации встречи шахтеров с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.
Он также сообщил, что в случае невыплаты окладов горняки намерены возобновить голодовку с 1 февраля.
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