Шахтеры, протестующие против действий чиновников, которые не способствуют выплатам зарплат, прекратили голодовку в здании Львовской облгосадминистрации, но обещают начать ее снова, если средства не выплатят до 1 февраля. Об этом представитель независимых профсоюзов госпредприятия «Львовуголь» сообщил «Украинским новостям» 24 января

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