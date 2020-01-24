Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области, требуя выплатить зарплату
Шахтеры перекрыли трассу во Львовской области, требуя выплатить зарплату
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
По его словам, Львовская ОГА пообещала посодействовать выплате заработной платы и организации встречи шахтеров с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Он также сообщил, что в случае невыплаты окладов горняки намерены возобновить голодовку с 1 февраля.