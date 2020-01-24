Полицейский попал в больницу после того, как на него специально наехал нарушитель правил дорожного движения во Львовской области. Об этом 24 января сообщается на сайте областного управления Национальной полиции

В Киеве автомобиль врезался в остановку — один человек погиб, двое пострадали © Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

Во время проверки документов 27-летний житель Луцка не подчинился приказу полицейского и сбил его на своем автомобиле. Получившего травмы сотрудника полиции госпитализировали.

По данному факту следователи Пустомытовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») УК Украины.

Санкция статьи предусматривает пять лет лишения свободы.