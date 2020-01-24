Инцидент произошел накануне днем на автодороге Киев — Чоп в селе Гамалиевка Пустомытовского района. Сотрудник патрульной полиции остановил Porsche Macan, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
Во время проверки документов 27-летний житель Луцка не подчинился приказу полицейского и сбил его на своем автомобиле. Получившего травмы сотрудника полиции госпитализировали.
По данному факту следователи Пустомытовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») УК Украины.
Санкция статьи предусматривает пять лет лишения свободы.