В Киеве автомобиль врезался в остановку — один человек погиб, двое пострадали
В Киеве автомобиль врезался в остановку — один человек погиб, двое пострадали
© Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
Инцидент произошел накануне днем на автодороге Киев — Чоп в селе Гамалиевка Пустомытовского района. Сотрудник патрульной полиции остановил Porsche Macan, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Во время проверки документов 27-летний житель Луцка не подчинился приказу полицейского и сбил его на своем автомобиле. Получившего травмы сотрудника полиции госпитализировали.

По данному факту следователи Пустомытовского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») УК Украины.

Санкция статьи предусматривает пять лет лишения свободы.