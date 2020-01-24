Экс-солистка группы «Ленинград» Василиса Старшова, прошедшая первый этап украинского «Голоса», обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу внесения ее данных в базу сайта «Миротворец». Текст письма она обнародовала на своей странице в Facebook 24 января

Участница шоу «Голос» и экс-солистка группы «Ленинград» попала в базу «Миротворца» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Однако после выхода первого эпизода программы в эфир 19 января ее имя было внесено в базу данных «Миротворца» из-за ее гастролей в Крыму в 2016-2017 годах.

«Вследствие этого мое участие в съемках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители "Голоса Краiни" и телеканала "1+1" подтвердили в разговоре со мной, что заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте. Ни в каких "пропагандистских акциях" никакого государства я никогда не участвовала и участвовать не собираюсь — это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо», — написала Старшова в письме Зеленскому.

Она попросила его оказать поддержку и официально разрешить ей находиться на Украине для участия в проекте.

Украинский сайт «Миротворец» содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путем и по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные опубликованы и которых авторы ресурса называют сепаратистами или «агентами Кремля».