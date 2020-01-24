Певица из Санкт-Петербурга устроила настоящее шоу на слепых прослушиваниях «Голоса»: она не только развернула к себе всех четырех тренеров, но и впервые в истории шоу заставила их устроить рэп-баттл за нее.
Однако после выхода первого эпизода программы в эфир 19 января ее имя было внесено в базу данных «Миротворца» из-за ее гастролей в Крыму в 2016-2017 годах.
«Вследствие этого мое участие в съемках следующих этапов конкурса ставится сегодня под угрозу, несмотря на то, что представители "Голоса Краiни" и телеканала "1+1" подтвердили в разговоре со мной, что заинтересованы в моем дальнейшем участии в проекте. Ни в каких "пропагандистских акциях" никакого государства я никогда не участвовала и участвовать не собираюсь — это обвинение в мой адрес абсолютно несправедливо», — написала Старшова в письме Зеленскому.
Она попросила его оказать поддержку и официально разрешить ей находиться на Украине для участия в проекте.
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