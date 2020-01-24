«Дело закрыли в конце декабря 2019 года», — заявил он.
Дело расследовалось с декабря 2016 года и закрылось после отклонения судом просьбы о приостановке следствия. Из-за этого в декабре 2019 сроки следствия истекли.
В 2016 году детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении Охендовскому в получении взяток на 1,2 млн гривен (около 3 млн рублей) от Партии регионов. Детективы НАБУ установили, что Охендовский в 2012 году совершил шесть зарубежных командировок, которые, по версии следствия, были профинансированы средствами «регионалов».