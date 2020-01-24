Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины по истечению сроков расследования закрыла дело против бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского. Об этом 24 января сообщают «Украинские новости», ссылаясь на слова представителя САП

«Дело закрыли в конце декабря 2019 года», — заявил он.

Госбюро расследований: Американский провал на Украине © commons.wikimedia.org, Dgho

В 2016 году детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении Охендовскому в получении взяток на 1,2 млн гривен (около 3 млн рублей) от Партии регионов. Детективы НАБУ установили, что Охендовский в 2012 году совершил шесть зарубежных командировок, которые, по версии следствия, были профинансированы средствами «регионалов».