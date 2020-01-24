Ранее Зеленский объяснил свое отсутствие на форуме тем, что якобы он уступил места пожилым людям, которые реально стали жертвой этой трагедии.
«Это мяуканье и кудахтанье, детская мотивация. Это несерьезные вещи. Но это не он виноват. В этом виноваты ребята из его окружения, которые нашептали ему в уши сделать это, вот он и сделал», — подчеркнул эксперт.
Зеленский, по его мнению, таким образом дискредитировал себя перед главами других государств, спровоцировал дипломатический скандал, нанес удар не только своей собственной репутации, но и репутации страны.
Рудяков также отметил, что фраза главы представительства Киева на переговорах в Минске Алексея Резникова о пересмотре Минских соглашений в вопросе границы также должна была сорвать эту встречу, но этого даже не понадобилось.