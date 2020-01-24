Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Израиль не пошел на форум о Холокосте именно потому, что не хотел встречаться с российским лидером Владимиром Путиным. Этой цели он достиг, но цена достижения этой цели будет слишком высока. Об этом рассказал политолог Павел Рудяков в комментарии изданию Украина.ру

«Ни лучше, ни хуже предшественников» — Рудяков о Зеленском в Давосе © скриншот видео Офіс Президента України

«Это мяуканье и кудахтанье, детская мотивация. Это несерьезные вещи. Но это не он виноват. В этом виноваты ребята из его окружения, которые нашептали ему в уши сделать это, вот он и сделал», — подчеркнул эксперт.

Зеленский, по его мнению, таким образом дискредитировал себя перед главами других государств, спровоцировал дипломатический скандал, нанес удар не только своей собственной репутации, но и репутации страны.

Рудяков также отметил, что фраза главы представительства Киева на переговорах в Минске Алексея Резникова о пересмотре Минских соглашений в вопросе границы также должна была сорвать эту встречу, но этого даже не понадобилось.