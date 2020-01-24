Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетил мемориальный комплекс «Яд Вашем» в Иерусалиме. Об этом 24 января официальный сайт главы государства

«Не русское и не еврейское». Израильский эксперт Эскин о том, почему не любит слово «Холокост» © РИА Новости, Нина Зотина

«Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста», — сказал Зеленский.

Также президент с супругой возложили цветы к участкам монумента «Долина уничтоженных общин», посвященным памяти еврейских общин Украины и Польши, частично или полностью уничтоженных во время Холокоста.