Зеленские осмотрели фотовыставку «Вспышки памяти» на территории комплекса. На выставке, в частности, были представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.
«Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста», — сказал Зеленский.
Также президент с супругой возложили цветы к участкам монумента «Долина уничтоженных общин», посвященным памяти еврейских общин Украины и Польши, частично или полностью уничтоженных во время Холокоста.