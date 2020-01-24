«Что касается общей оценки, то наш президент выступил на обычном нашем уровне. Ни больше, ни меньше. И то, что 30 человек всего собралось в зале, то это наш обычный уровень. Больше людей редко собиралось на выступлениях наших президентов», — пояснил эксперт.
По его словам, Зеленскому удалось добиться поставленной цели, презентовав себя в качестве нового главы украинского государства, поскольку все его предшественники тоже ездили в Давос.
При этом политолог отметил, что текст выступления Зеленского можно было сделать более реалистичным и обратить внимание на действительные проблемы страны, а не мечтание об иностранных инвесторах.