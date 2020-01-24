Президент Владимир Зеленский своим выступлением на экономическом форуме в Давосе подтвердил статус Украины как страны-статиста на крупных международных мероприятиях. Об этом рассказал 24 января руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в комментарии изданию Украина.ру

Дорого и сердито. Затраты на поездку украинцев в Давос значительно превысили результаты © REUTERS, Denis Balibouse | REUTERS, Denis Balibouse | Перейти в фотобанк

По его словам, Зеленскому удалось добиться поставленной цели, презентовав себя в качестве нового главы украинского государства, поскольку все его предшественники тоже ездили в Давос.

При этом политолог отметил, что текст выступления Зеленского можно было сделать более реалистичным и обратить внимание на действительные проблемы страны, а не мечтание об иностранных инвесторах.