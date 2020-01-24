«Сегодня депутаты "Европейской солидарности" вместе с семьями героев Небесной сотни пришли в ГБР с намерением встретиться с и.о. директора ГБР [Ириной Венедиктовой] и передать обращение от семей о незаконных и ангажированных кадровых назначений, в частности, адвоката [Виктора] Януковича в ГБР и других вопиющих нарушений в расследовании дел Майдана», — написала она.
По данным Геращенко, депутатов не пустили в здание. По этой причине парламентарии вызвали полицию, которая ехала в течение часа, и позвонили Разумкову.
Соратница Порошенко отметила, что после разговора с депутатами телефон спикера находился вне зоны действия сети.