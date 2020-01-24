Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков перестал отвечать депутатам парламента от партии «Европейская солидарность», которые хотели сообщить о нарушении их прав в здании Госбюро расследований (ГБР), где проходит допрос экс-президента Петра Порошенко. Об этом 24 января сообщил депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook

Потасовка у здания ГБР: клоуны Порошенко разбили «золотой» унитаз его противников © скриншот видео Facebook/Bogdan Aminov

По данным Геращенко, депутатов не пустили в здание. По этой причине парламентарии вызвали полицию, которая ехала в течение часа, и позвонили Разумкову.

Соратница Порошенко отметила, что после разговора с депутатами телефон спикера находился вне зоны действия сети.