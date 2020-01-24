Отмечается, что государственные предприятия не выполняют взятые на себя обязательства по оплате электроэнергии, несмотря на достигнутые договоренности.
Задолженность «Южнодобасской № 1» превышает 123 млн грн (около 320 млн рублей), а долг шахты имени Н.С. Сургая — более 300 млн грн (около 750 млн рублей).
«Понимая важность электроснабжения шахт, энергокомпания постоянно вела переговоры с руководством ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1". В феврале 2019 года был согласован график реструктуризации задолженности сроком до конца 2020 года. Однако график не выполняется», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ГП «Шахта имени Н.С.Сургая» также не выполнила условия графика реструктуризации задолженности, согласованного в марте 2019 года. В пресс-службе подчеркнули, что ответственность за отключение шахт несет руководство государственных предприятий.