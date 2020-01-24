С 24 января вводятся временные ограничения на поставки продуктов из птицы в Белоруссию из Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии

Ограничения были введены после того, как в Винницкой области зарегистрировали случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Под запрет попал ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других продуктов переработки куриных яиц, пуха и пера. ЕС временно приостановил импорт с Украины мяса птицы – Госпродпотребслужба © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк Ранее запрет на ввоз украинской продукции из птицы ввел Евросоюз. Гибель птицы от гриппа зафиксировали 18 января на предприятии «Хутор» Немировского района. Районная администрация ввела план ликвидации заболевания, определила границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора, в которые вошли более 30 населенных пунктов.