Ограничения были введены после того, как в Винницкой области зарегистрировали случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом.
Под запрет попал ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других продуктов переработки куриных яиц, пуха и пера.
Также нельзя ввозить в Белоруссию корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения, кроме кормов для кошек и собак.
Ранее запрет на ввоз украинской продукции из птицы ввел Евросоюз.
Гибель птицы от гриппа зафиксировали 18 января на предприятии «Хутор» Немировского района.
Районная администрация ввела план ликвидации заболевания, определила границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора, в которые вошли более 30 населенных пунктов.