Украинских граждан среди инфицированных коронавирусом по информации компетентных органов Китая по состоянию на утро пятницы нет. Об этом 24 января в ответ на запрос УНН сообщили в посольстве Украины в КНР

«По информации компетентных органов КНР, украинских граждан среди инфицированных нет. Посольство поддерживает контакт с гражданами Украины, которые находятся в городе Ухань, и принимает меры с целью установления оперативной связи с как можно большим количеством граждан Украины в Китае, не состоящих на консульском учете диппредставительства», — сообщили в посольстве. Комаровский: Ни у кого на Земле нет иммунитета к смертельному вирусу из Китая © Facebook Евгения Комаровского

По состоянию на утро 24 января, количество людей в Китае, инфицированных штаммом коронавируса 2019-nCoV, достигло 853 человек, из них 549 — в провинции Хубэй. География распространения вируса охватывает почти всю территорию КНР, исключая провинции Цинхай и Тибетский автономный район.

По данным диппредставительства, кроме города Ухань, решением правительства КНР полностью или частично ограничено внутреннее и внешнее сообщение еще в семи городах вышеупомянутого региона — Эчжоу, Хуанган, Сяньтао, Чиби, Цяньцзян, Личуань и Чжицзян. Общее количество населения регионов, подпадающих под условия карантина, составляет около 23,5 млн человек.