Профсоюз работников образования и науки обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием не отдавать на подпись президенту закон о «Полном общем среднем образовании», принятый парламентом 16 января. Об этом говорится в открытом письме организации от 24 января

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По данным организации, реализация этого закона приведет к массовому увольнению до 1 июля 2020 года более 70 тысяч учителей, а также воспитателей, педагогов, руководителей кружков и других работников сферы образования.

Кроме того, в профсоюзе напомнили о недопустимости нормы статьи 32, которая касается предоставления права создавать лицеи (то есть учебные заведения третьей ступени) исключительно областным советам и советам городов, население которых составляет больше 50 тысяч человек.

В связи с этим в ЦК Профсоюза выражают надежду, что глава Верховной Рады не допустит подписания этого закона, а также не отправит его на подпись главе государства.