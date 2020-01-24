В частности, профсоюзных деятелей не устраивает предусмотренная документом норма о том, что учителя и директора школ, получающие пенсию по возрасту, должны быть либо уволены, либо с ними должны быть заключены срочные договоры.
По данным организации, реализация этого закона приведет к массовому увольнению до 1 июля 2020 года более 70 тысяч учителей, а также воспитателей, педагогов, руководителей кружков и других работников сферы образования.
Кроме того, в профсоюзе напомнили о недопустимости нормы статьи 32, которая касается предоставления права создавать лицеи (то есть учебные заведения третьей ступени) исключительно областным советам и советам городов, население которых составляет больше 50 тысяч человек.
В связи с этим в ЦК Профсоюза выражают надежду, что глава Верховной Рады не допустит подписания этого закона, а также не отправит его на подпись главе государства.