В Китае стремительно растет число заболевших вирусной пневмонией: коронавирус 2019-nCoV уже подхватили более 800 человек, 25 из которых скончались. В связи с этим Минздрав Украины опубликовал памятку, в которой указал, каких правил следует придерживаться, чтобы не заболеть пневмонией и не допустить распространения вируса в стране.
Комаровский призвал соотечественников не паниковать. По его мнению, Китай находится настолько далеко от Украины, что риск заразиться коронавирусом не такой уж большой.
При этом он отметил, что ни у кого на Земле нет иммунитета к этому вирусу. Его симптомы очень похожи на ОРВИ, и специфических проявлений он не имеет. Поэтому диагностировать его могут только специальные тесты, сказал врач.
В связи с этим Комаровский посоветовал украинцам обращать внимание на местный иммунитет — защищать слизистые оболочки, пить много жидкости, больше гулять в любую погоду, а в случае болезни — сидеть дома.
Впервые вирус был выявлен в декабре, но уже 13 января китайские ученые расшифровали его и передали данные дальше для изучения. По медицинским меркам, это было сделано очень оперативно.