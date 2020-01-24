Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, насколько опасен для украинцев распространившийся по Китаю коронавирус, и дал некоторые советы. Он сделал это в видео, обнародованном на его YouTube-канале 23 января

Количество больных пневмонией нового типа в Китае превысило 800 человек © pixabay.com

Комаровский призвал соотечественников не паниковать. По его мнению, Китай находится настолько далеко от Украины, что риск заразиться коронавирусом не такой уж большой.

При этом он отметил, что ни у кого на Земле нет иммунитета к этому вирусу. Его симптомы очень похожи на ОРВИ, и специфических проявлений он не имеет. Поэтому диагностировать его могут только специальные тесты, сказал врач.

В связи с этим Комаровский посоветовал украинцам обращать внимание на местный иммунитет — защищать слизистые оболочки, пить много жидкости, больше гулять в любую погоду, а в случае болезни — сидеть дома.

Впервые вирус был выявлен в декабре, но уже 13 января китайские ученые расшифровали его и передали данные дальше для изучения. По медицинским меркам, это было сделано очень оперативно.