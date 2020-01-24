Боксерский поединок между экс-чемпионом мира украинцем Виктором Постолом и обладателем титулов WBC и WBO американцем Хосе Рамиресом, который был намечен на 1 февраля в китайском Хайкоу, отменен из-за распространения в стране смертельного коронавируса, сообщает RingTV 23 января

Количество больных пневмонией нового типа в Китае превысило 800 человек © pixabay.com

В связи с этим, по решению промоутерской компании Top Rank бой Рамиреса и Постола в Хайкоу был отменен.

«Самое главное для нас — здоровье и безопасность наших бойцов, а также всех, кто работает над организацией боя. Надеемся, что вскоре ситуация окажется под контролем. Мы ждем возможности проводить ивенты в Mission Hills Haikou в ближайшем будущем», — заявил глава Top Rank Боб Арум.

Как сообщил Рамирес, его бой с Постолом пройдет в США.

Стоит отметить, что для украинского боксера этот поединок — шанс вновь завладеть поясом WBC. Постол завоевал чемпионский титул в октябре 2015 года, одолев аргентинца Лукаса Мартина Матиссе. Однако уже в следующем поединке украинец проиграл свой титул, уступив в объединительном бою против чемпиона WBO американца Теренса Кроуфорда.