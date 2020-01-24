Во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе 23 января Гончарук посоветовал инвесторам выучить лозунг Украинской повстанческой армии* (УПА) «Слава Украине!», чтобы достичь успеха в стране.
Соловьев возмутился тем, что политик позволил себе подобное высказывание в день Всемирного форума памяти Холокоста, отметив, что это является «признаком очевидной интеллектуальной отсталости».
«Он (Гончарук. — Ред.) это говорит в день памяти тех, кого убивали с этим криком ОУН-УПА. И у него в голове ничего не происходит, ничего не щелкает… Что это? Это историческое беспамятство? Это тупость! Кто эти люди? Кто эти вурдалаки, неожиданно поднявшиеся на земле, политой кровью их отцов и дедов, которые воевали с нацизмом?» — задался вопросом журналист.
«Слава Украине! Героям слава!» — лозунг УПА, которая во время Второй мировой войны воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и часто используется в современной политической практике, в том числе среди высших должностных лиц Украины.
* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ