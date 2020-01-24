Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его вурдалаком после того, как он озвучил лозунг «Слава Украине!» в Давосе. Журналист сделал это в эфире телеканала «Россия 1» 23 января

Корнилов: Гончарук в Давосе представил бандеровскую кричалку для инвесторов © РИА Новости, Владимир Трефилов

Соловьев возмутился тем, что политик позволил себе подобное высказывание в день Всемирного форума памяти Холокоста, отметив, что это является «признаком очевидной интеллектуальной отсталости».

«Он (Гончарук. — Ред.) это говорит в день памяти тех, кого убивали с этим криком ОУН-УПА. И у него в голове ничего не происходит, ничего не щелкает… Что это? Это историческое беспамятство? Это тупость! Кто эти люди? Кто эти вурдалаки, неожиданно поднявшиеся на земле, политой кровью их отцов и дедов, которые воевали с нацизмом?» — задался вопросом журналист.

«Слава Украине! Героям слава!» — лозунг УПА, которая во время Второй мировой войны воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и часто используется в современной политической практике, в том числе среди высших должностных лиц Украины.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ