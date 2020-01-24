В китайской провинции Хэйлунцзянь, которая граничит с Российской Федерацией, произошла первая смерть от пневмонии нового типа. Об этом 24 января сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет провинции по вопросам здравоохранения

«Передается через что угодно»: Голубовская рассказала, как китайский вирус может пробраться на Украину © Ольга Голубовская / facebook

Пневмонией болеют еще четыре жителя городов Суйхуа, Дацин, Харбин и Муданьцзян.

По последним данным, количество заболевших в Китае превысило уже 830 человек. Эпидемия унесла жизни 26 человек.

Из-за коронавируса нового типа в Китае закрыли на карантин 13 городов с населением около 30 млн человек, в том числе Ухань, где произошла первая вспышка заболевания.

Провинция Хэйлунцзянь находится в северо-восточной части Китая и граничит с Приморским, Хабаровским и Забайкальским краями, а также с Амурской областью России.