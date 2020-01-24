Смертный случай зарегистрировали в городе Суйхуа, от которого до российских границ 430 километров. Население Суйхуа составляет 5,2 млн человек.
Пневмонией болеют еще четыре жителя городов Суйхуа, Дацин, Харбин и Муданьцзян.
По последним данным, количество заболевших в Китае превысило уже 830 человек. Эпидемия унесла жизни 26 человек.
Из-за коронавируса нового типа в Китае закрыли на карантин 13 городов с населением около 30 млн человек, в том числе Ухань, где произошла первая вспышка заболевания.
Провинция Хэйлунцзянь находится в северо-восточной части Китая и граничит с Приморским, Хабаровским и Забайкальским краями, а также с Амурской областью России.