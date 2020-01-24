Президент Украины Владимир Зеленский избегает встреч с премьер-министром Алексеем Гончаруком из-за скандала с появлением в Сети аудиозаписи совещаний с участием главы правительства, утверждает 24 января Telegram-канал «Тень на плетень»

«У нас прекрасные отношения с президентом»: Гончарук заявил, что Кабмин не уйдет в отставку © Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк

Как утверждает Telegram-канал, несмотря на заявления украинского премьер-министра о прекрасных отношениях с главой государства, Зеленский предпочитает не пересекаться с Гончаруком.

В Давосе, где руководители Украины принимали участие в работе Всемирного экономического форума, произошла накладка, сообщает ресурс. Охрана Зеленского, по сведениям телеграм-канала, вынуждена была блокировать Гончарука в одном из помещений в течение двадцати минут, чтобы он не попался на глаза президенту.