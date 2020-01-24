Ранее в интернете получили распространение аудиофайлы с закрытого совещания у Гончарука, в ходе которого премьер заявил о примитивном понимании Зеленским экономических процессов. После публикации Гончарук подал президенту заявление об отставке, однако тот оставил его в должности премьера.
Как утверждает Telegram-канал, несмотря на заявления украинского премьер-министра о прекрасных отношениях с главой государства, Зеленский предпочитает не пересекаться с Гончаруком.
В Давосе, где руководители Украины принимали участие в работе Всемирного экономического форума, произошла накладка, сообщает ресурс. Охрана Зеленского, по сведениям телеграм-канала, вынуждена была блокировать Гончарука в одном из помещений в течение двадцати минут, чтобы он не попался на глаза президенту.