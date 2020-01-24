В четверг, 23 января, Гончарук сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn. По его словам, Украина полностью сохранит за собой контроль над компанией, а немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. При этом до этого он утверждал, что планируется передать «Укрзализныцю» немцам в управление на 10 лет.
«Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг… Важный момент, чтобы избежать спекуляций — речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии "Укрзализныци". Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!» — написал премьер.
Он также сообщил, что на совещании профильного транспортного комитета Верховной Рады и министерств планируют согласовать все детали сотрудничества. По его словам, 5 февраля планируется подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn в Киеве.