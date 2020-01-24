Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сотрудничество госкомпании «Укрзализныця» с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn не будет означать потерю Украиной контроля над компанией или ее продажу. Он сказал об этом на своей странице в Facebook 23 января

Немцы придут, порядок наведут. Как Украинские железные дороги помогут немецким менеджерам стать еще богаче © Facebook, Євген Кравцов

«Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг… Важный момент, чтобы избежать спекуляций — речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии "Укрзализныци". Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!» — написал премьер.

Он также сообщил, что на совещании профильного транспортного комитета Верховной Рады и министерств планируют согласовать все детали сотрудничества. По его словам, 5 февраля планируется подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn в Киеве.