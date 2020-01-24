В грядущих выборах градоначальника Одессы может принять участие бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили. Об этом 24 января сообщил Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на собственный источник в Офисе президента Украины

Личное дело Геннадия Труханова. НАБУ взялось за нижнее белье одесского мэра © Facebook, Доверяй делам | Перейти в фотобанк Геннадия Труханова, который стал фигурантом нескольких уголовных дел. Команда одесского градоначальника уже начала искать ему замену.

Баллотироваться от «Оппозиционной платформы "За жизнь"» будет Николай Скорик.

«От "слуг народа" пойдет на мэрские выборы Алексей Леонов, который имеет хорошие шансы занять кресло городского головы. Также Михаил Саакашвили сейчас рассматривает вариант, чтобы попытаться выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Одессы», — говорится в сообщении.

Источник добавил, что если Труханов не сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Одессы, то у других кандидатов будут хорошие шансы занять его место.

Ранее Саакашвили заявлял, что хочет вернуться в Грузию и заняться политикой на родине.