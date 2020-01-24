Неизвестное существо уничтожило около трех сотен кур в деревне Большие Мотыкалы близ Бреста, сообщил Sputnik Белоруссия 23 января

«Какая-то мистика!»: в Мариуполе на видео попали кровавые жертвы «чупакабры»

Загадочная сущность охотится по ночам, проникает в курятники даже сквозь металлические ограждения, не обращая внимания на сторожевых собак.

Между тем ветеринарные службы относятся скептически к таким гипотезам. Нападения исключительно на слабый куриный пол они объясняют тем, что петухи как правило крупные, поэтому хищник атакуют более слабых кур.

«Скорее всего, это небольшой хорек, недостаточно крупная куница либо, более вероятно, ласка. Потому что ласка может придушить этих кур сколько угодно», — рассказал главврач ветеринарной лечебницы Алексей Муха.

Однако деревенские этому не верят, так как лес от них далеко. Помимо «чупакабры», в селе бытует версия о своре голодных псов, однако она не объясняет, как звери проникают в закрытые курятники.