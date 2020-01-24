Бывший вице-премьер Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента РФ. Указ о назначении подписал президент Владимир Путин 24 января, сообщила пресс-служба Кремля

Ищенко-VLOG: почему новое правительство РФ можно считать временным? © Скриншот из видео Украина.ру Дмитрия Медведева.

Экс-главу Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего министра культуры Владимира Мединского президент назначил своими помощниками.

Глава Кабмина Михаил Мишустин представил новый состав российского правительства 21 января. Согласно указу президента в правительстве на одного сократилось количество вице-премьеров. В отличие от своего предшественника у Михаила будет девять заместителей.

Упразднил Владимир Путин и Министерство по делам Северного Кавказа.