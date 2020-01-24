Новые должности получили и бывшие министры из правительства Дмитрия Медведева.
Экс-главу Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего министра культуры Владимира Мединского президент назначил своими помощниками.
Глава Кабмина Михаил Мишустин представил новый состав российского правительства 21 января. Согласно указу президента в правительстве на одного сократилось количество вице-премьеров. В отличие от своего предшественника у Михаила будет девять заместителей.
Упразднил Владимир Путин и Министерство по делам Северного Кавказа.