Ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская не исключила, что китайский коронавирус 2019-nCoV, который массово «косит людей», может добраться и до Украины. Она сказала об этом MedOboz 24 января

Количество больных пневмонией нового типа в Китае превысило 800 человек © pixabay.com

«Естественно, если он (вирус — ред.) сохраняется на каких-то предметах, он может передаваться через что угодно. Но мне кажется, достаточно и тех путей, которые он имеет. Потому что он может быть завезен в любую страну мира и вызвать распространение», — отметила Голубовская.

Она также прокомментировала заявление заведующего лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаила Щелканова о том, что китайский вирус может передаваться через посылки AliExpress. По ее словам, коронавирус еще недостаточно изучен, чтобы однозначно утверждать такое, но признала, что «его агрессивность оказалась немножко большей, чем оценивалось ранее».

Тем временем, чтобы не допустить распространения коронавируса на Украине, МОЗ опубликовало памятку, в которой указало, каких правил следует придерживаться, чтобы не заболеть пневмонией.