Служба безопасности Украины (СБУ) не принимала решение о запрете на въезд в страну шведского музыканта Dr. Alban. Об этом 24 января сообщил «Главред» со ссылкой на пресс-службу ведомства

Глава Госпогранслужбы опроверг содействие Зеленского выступавшему в Крыму Dr. Alban при въезде на Украину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако Dr. Alban все же приехал в Киев и выступил в новогоднем шоу «Вечерний квартал». Певец объяснил, что запрет был снят после вмешательства президента Владимира Зеленского.

В СБУ в ответ на запрос Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро объяснили, что ведомство проверяет только артистов из России.

«Согласно закону Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине", СБУ осуществляет проверку исключительно граждан государства-агрессора», — говорится в сообщении.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с РФ.

Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».