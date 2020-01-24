Исполнителю из Швеции закрыли въезд на Украину после того, как он выступил в Крыму, который власти страны считают «оккупированной территорией».
Однако Dr. Alban все же приехал в Киев и выступил в новогоднем шоу «Вечерний квартал». Певец объяснил, что запрет был снят после вмешательства президента Владимира Зеленского.
В СБУ в ответ на запрос Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро объяснили, что ведомство проверяет только артистов из России.
«Согласно закону Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине", СБУ осуществляет проверку исключительно граждан государства-агрессора», — говорится в сообщении.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с РФ.
Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».