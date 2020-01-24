Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский пообещал, что журналистов не посадят в тюрьму за дезинформацию, но отправят на общественно полезные работы. Он сказал об этом в эфире телеканала «Эспрессо.TV» 23 января

Сезон охоты на СМИ. В Украине будут уполномоченные по фейкам © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Она (уголовная ответственность за дезинформацию — ред.) не предусматривает тюремного заключения, а только общественно полезные работы… Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить», — заверил министр.

Так, по его словам, наказание последует только после того, как уполномоченный три раза докажет в суде факт дезинформации распространителем. При этом эти три нарушения должны быть зафиксированы в течение года.

В частности, для того чтобы суд вынес обвинительный приговор, он обязан будет обратиться и получить заключение Европейского суда по правам человека, отметил Бородянский.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу украинского законопроекта о борьбе с дезинформацией. Он также подвергся критике со стороны Национального союза журналистов Украины и Европейской федерации журналистов.