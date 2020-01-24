Документ представляет собой перевод статьи журнала «Социалистический вестник» за 1951 год. Публикация называется «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.
По словам автора, за первые недели существования «государства» сторонники Бандеры уничтожили пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.
Документ рассекретили согласно «Закону о разоблачении нацистских военных преступников».