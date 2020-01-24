Американская разведка рассекретила архивные документы, посвященные деятельности лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом 24 января сообщает РИА Новости

Кость Бондаренко объяснил, зачем на самом деле украинские националисты убивали евреев © Екатерина Чеснокова

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — говорится в документе.

По словам автора, за первые недели существования «государства» сторонники Бандеры уничтожили пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

Документ рассекретили согласно «Закону о разоблачении нацистских военных преступников».