На Украине почти 50% граждан, воевавших в Донбассе, сталкиваются с дискриминацией. Об этом говорится в исследовании Международной организации по миграции (МОМ), обнародованном 23 января

"Пусть все будут живы!" Новогодние мечты ветеранов Донбасса © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

«Почти половина ветеранов и ветеранок конфликта на востоке Украины (49%) сообщают о предвзятом и несправедливом отношении со стороны представителей различных групп общества, в частности, в общественном транспорте, медицинских учреждениях и административных учреждениях», — говорится в релизе.

Так, отмечается, что треть мужчин и почти половина женщин, которые имели отношение к военной службе в Донбассе, вернувшись домой, обнаружили, что они больше не трудоустроены по предыдущему месту работы.

Как показал опрос, хотя многие из них в конце концов нашли оплачиваемую работу (67%) или начали собственный бизнес (11%), остальные заявили о необходимости переквалификации и помощи в поиске источников дохода. При этом бывшие военнослужащие указывают на сложную ситуацию в сфере занятости на Украине — это преобладание вакансий с низкими зарплатами (79%), отсутствие вакансий, соответствующих квалификации ветеранов, (44%) и дискриминация в отношении участников конфликта в Донбассе (24%).

Выводы исследования основаны на опросе 2530 респондентов в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях Украины.