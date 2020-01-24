Совет Европы (СЕ) обратил внимание на растущую атмосферу нетерпимости, расизма и ксенофобии в Польше, в частности, по отношению к украинским мигрантам. Об этом идет речь в докладе СЕ «О защите национальных меньшинств в Польше», обнародованном 23 января

Гончарук: 2020-й должен стать годом усиленного сотрудничества Украины и Польши © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Правовая база, которая защищает права национальных меньшинств, практически не изменилась… Статистика показывает явную тенденцию к росту числа случаев разжигания ненависти и инцидентов на почве ненависти, причем самыми уязвимыми группами являются мусульманская община, <…> а также еврейское меньшинство, рома и все чаще — украинцы», — говорится в отчете.

В 2015 году сейм (нижняя палата парламента) Польши утвердил ряд поправок к закону о национальных и этнических меньшинствах и о региональном языке, которые устранили бы некоторые недостатки, но в конечном итоге на них было наложено вето президента.