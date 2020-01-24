Среди положительных тенденций консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств отметил прогресс Польши в интеграции сообщества ромов в 2014-2020 годов. Но наравне с этим в докладе говорится о сохраняющейся атмосфере нетерпимости, расизма и ксенофобии в Польше.
«Правовая база, которая защищает права национальных меньшинств, практически не изменилась… Статистика показывает явную тенденцию к росту числа случаев разжигания ненависти и инцидентов на почве ненависти, причем самыми уязвимыми группами являются мусульманская община, <…> а также еврейское меньшинство, рома и все чаще — украинцы», — говорится в отчете.
В 2015 году сейм (нижняя палата парламента) Польши утвердил ряд поправок к закону о национальных и этнических меньшинствах и о региональном языке, которые устранили бы некоторые недостатки, но в конечном итоге на них было наложено вето президента.