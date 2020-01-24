Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии вступил в силу 20 лет назад — 26 января 2000 года. В его полномочия входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. При этом каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, госустройство, Конституцию, флаг и герб.
Водолацкий отметил, что украинцы, которые приезжают на международный фестиваль искусств России, Белоруссии и Украины «Славянский базар в Витебске», видят, что Союзное государство дает определенные преимущества для социальной защищенности и развития экономики страны.
«И я думаю, что, подведя непосредственный итог на сегодняшний день, если мы говорим о третьем славянском государстве, может быть, они тоже присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких взаимоотношений», — сказал он.
Депутат подчеркнул, что польза от заключения договора о Союзном государстве огромна, и сейчас Россия и Белоруссия эффективно сотрудничают в рамках данного документа по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.