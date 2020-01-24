Украина могла бы присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. Такое мнение в комментарии РИА Новости 24 января высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий

Альтернативы Союзному государству РФ и Белоруссии нет — эксперт © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Водолацкий отметил, что украинцы, которые приезжают на международный фестиваль искусств России, Белоруссии и Украины «Славянский базар в Витебске», видят, что Союзное государство дает определенные преимущества для социальной защищенности и развития экономики страны.

«И я думаю, что, подведя непосредственный итог на сегодняшний день, если мы говорим о третьем славянском государстве, может быть, они тоже присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких взаимоотношений», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что польза от заключения договора о Союзном государстве огромна, и сейчас Россия и Белоруссия эффективно сотрудничают в рамках данного документа по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.